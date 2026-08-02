Irán amenaza con ampliar el cierre de rutas marítimas estratégicas si EEUU mantiene su presión naval

Archivo - Ilustración fotográfica, se ve al presidente de EEUU, Donald Trump, detrás de la bandera de Irán, ambas proyectadas en pantallas - Europa Press/Contacto/Hasan Mrad - Archivo

MADRID 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades iraníes han advertido este sábado de que podrían extender las restricciones a otras vías marítimas estratégicas si Estados Unidos mantiene el bloqueo naval contra el país, en un nuevo mensaje de presión en plena escalada de tensión regional.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohammad Bagher Zolghadr, ha asegurado en declaraciones recogidas por los medios iraníes que Teherán está dispuesto a endurecer las medidas adoptadas sobre el estrecho de Ormuz y ha avisado de que la estrategia podría ampliarse a otros puntos clave para el comercio marítimo internacional.

Según ha citado la agencia oficial de noticias iraní IRNA, el dirigente ha afirmado que la continuidad del bloqueo marítimo impulsado por Washington y ha "beligerancia del régimen estadounidense" provocarán que Irán "endurecerá" el cierre del estrecho de Ormuz y también el de "otros estrechos y puntos estratégicos". Asimismo, ha advertido de que "la economía mundial, los mercados energéticos y los votantes estadounidenses pagarán las consecuencias".

El estrecho de Ormuz permanece cerrado desde que Irán adoptó esa decisión pocas horas después del estallido de la guerra entre Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero. Más de cinco meses después, el paso continúa bloqueado, afectando a una de las principales rutas energéticas del planeta, por la que anteriormente circulaba cerca del 20% del petróleo y del gas natural licuado comercializados a nivel mundial, con el consiguiente impacto sobre el suministro y los precios internacionales.

IRÁN BUSCA REFORZAR SUS CAPACIDADES MILITARES

Por otra parte, el ministro interino de Defensa de Irán, Majid Ebn al Reza, ha defendido la necesidad de reforzar las capacidades militares del país y ha instado a evitar cualquier situación de exceso de confianza pese a los recientes acontecimientos.

Durante una intervención ante científicos vinculados a la industria de la defensa recogida igualmente por IRNA, el responsable iraní ha sostenido que, aunque Washington no habría alcanzado sus objetivos militares, esa circunstancia no debe traducirse en relajación.

"Muchos analistas podrían hablar hoy de la confusión del enemigo, del estancamiento estratégico y de la reducción de sus opciones como resultado del éxito de nuestras fuerzas armadas y de su fracaso en el logro de sus objetivos", ha señalado.

No obstante, ha advertido de que no deberían dejarse llevar --en base a estas evaluaciones-- hacia "la complacencia ni a la inacción". "La industria de defensa de la República Islámica de Irán debe continuar su senda de progreso, innovación y preparación con aún mayor ímpetu que antes", ha añadido.

El ministro ha reivindicado también el desarrollo el nivel de desarrollo alcanzado por la industria militar iraní pese a las sanciones internacionales impuestas durante décadas y ha incidido en la importancia de seguir ampliando la producción nacional de misiles, drones y otros sistemas de fabricación propia.

En paralelo, ha atribuido la reciente actuación de Irán --que anunció este viernes ataques a dos petroleros que trataban de cruzar el estrecho de Ormuz-- a varios factores, entre ellos la voluntad de recuperar la incitativa estratégica y la desconfianza hacia las instituciones de Washington durante la tregua.

"Es evidente que hay una serie de motivos por parte de Irán que explican por qué lo hacen ahora. Creo que parte de ello podría deberse a su deseo de recuperar, en cierto modo, la iniciativa y el impulso en este asunto", ha explicado.

ESCEPTICISMO RESPECTO A ESTADOS UNIDOS

Asimismo, ha indicado que las autoridades iraníes sospechan de que Estados Unidos habría utilizado el alto el fuego para reorganizarse militarmente. "Además, han expresado en varias ocasiones su escepticismo respecto a que Estados Unidos pida una tregua principalmente para rearmarse y prepararse de nuevo para otra fase de violencia".

"Intuyeron que Estados Unidos estaba haciendo precisamente eso y decidieron interrumpir ahora esa tregua", ha agregado.

Ebn al Reza ha denunciado también que el malestar persiste en Teherán debido al incumplimiento de algunos aspectos contemplados en el memorando de entendimiento, tales como la puesta en marcha de un fondo de desarrollo y diversas cuestiones relacionadas con la compensación por el acceso al estrecho de Ormuz.

"También creo que hay frustración por parte de Irán porque algunos de los puntos del memorando de entendimiento no se han aplicado plenamente, entre los que destaca la creación de un fondo de desarrollo y otras cuestiones relacionadas con la remuneración por el acceso al estrecho de Ormuz. Y podría tratarse, de nuevo, simplemente de enviar un mensaje", ha apostillado el responsable interino de Defensa de Irán.

Ese mensaje, ha concluido, estaría dirigido directamente a Washington para recordar que Teherán mantiene capacidad de respuesta ante una eventual escalada militar, tal y como ha advertido el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, apenas unas horas antes.

Araqchi ha avisado a Estados Unidos que cualquier acto hostil contra su país será respondido de "manera proporcional" y supondrá el retorno abierto a las hostilidades tras horas de relativa calma.