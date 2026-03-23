Irán amenaza con minar el golfo Pérsico si EEUU o Israel atacan sus costas o islas en el sur

Archivo - Bandera de Irán - Monika Skolimowska/dpa - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han advertido este lunes de que un ataque contra la costa sur y las islas situadas frente a ella en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos llevará al país a minar todas las rutas en el golfo Pérsico, antes de subrayar que "la responsabilidad de esto recaerá en la parte atacante".

El Consejo de Defensa de Irán ha recalcado que "cualquier intento del enemigo de atacar las costas o las islas iraníes llevarán, en línea con la práctica militar habitual, al minado de todas las rutas de acceso y líneas de comunicación en el golfo Pérsico", antes de subrayar que esto sería llevado a cabo "con varios tipos de minas navales, incluidas minas flotantes que pueden ser lanzadas desde la costa".

"En ese caso, la totalidad del golfo Pérsico se encontraría en una situación similar al estrecho de Ormuz, durante un largo periodo de tiempo", ha manifestado. "Durante este periodo, el golfo Pérsico quedaría bloqueado en la práctica, junto al estrecho de Ormuz, y la responsabilidad de ello recaerá en la parte atacante", ha dicho.

En este sentido, ha resaltado que "no debe olvidarse el fracaso de cien desminadores en los ochenta a la hora de retirar unas cuantas minas marinas", en referencia a la situación vivida durante la guerra entre Irak e Irán entre 1980 y 1988, según ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.

El organismo, que ha reseñado que "la única forma para que los países no beligerantes pasen a través del estrecho de Ormuz es la coordinación con Irán", ha publicado el comunicado ante las informaciones publicadas por el portal de noticias Axios sobre los posibles planes de Estados Unidos para atacar o bloquear la isla de Jarg --bombardeada la semana pasada-- para intentar forzar a Teherán a abrir el estrecho de Ormuz.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado durante los últimos días ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, en el marco de su respuesta a la citada ofensiva contra el país asiático, que ha atacado además territorio israelí e intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares.