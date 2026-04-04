Irán anuncia que ha atacado un carguero de propiedad israelí en un puerto de Bahréin

Archivo - Imagen de simulacros navales del Ejército iraní - Europa Press/Contacto/Iranian Army Office

MADRID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Irán ha anunciado este sábado que ha atacado un carguero de propiedad israelí en el puerto de Bahréin como parte de una nueva ola de ataques contra intereses estadounidenses e israelíes en los países del golfo Pérsico, según el último balance operativo presentado por la Guardia Revolucionaria iraní.

"Un buque mercante con el nombre comercial 'Ishyka', propiedad del régimen israelí y que enarbolaba la bandera de un tercer país, fue atacado con potentes proyectiles navales en el puerto Jalifa bin Salmán de Bahréin", ha anunciado la Guardia en un comunicado recogido por la agencia semioficial Tasnim, vinculada a esta destacada rama del Ejército de Irán.

El carguero es identificado por la web Vessel Finder como un buque mercante de bandera liberiana y los últimos datos de posición del barco, actualizados hasta el viernes por la tarde, situaban al 'Ishyka' exactamente en este puerto.

El Centro Nacional de Comunicaciones de Bahréin no ha mencionado a este ataque en su última actualización de este sábado y se ha limitado a informar que "los sistemas de defensa aérea de las Fuerzas de Defensa de Bahréin interceptaron y destruyeron ocho drones en las últimas 24 horas".