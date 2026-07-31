Irán anuncia ataques contra dos petroleros que intentaban atravesar Ormuz escoltados por EEUU

Archivo - Un destructor de la Armada de Estados Unidos desplegado en la misión de bloqueo del estrecho de Ormuz emprendida por Washington - CENTCOM EN X - Archivo

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han informado este viernes de que han atacado dos petroleros que trataban de cruzar el estrecho de Ormuz con ayuda de la "escolta aérea" de Estados Unidos, sin seguir "una ruta definida" previamente por Teherán.

La Guardia Revolucionaria ha indicado que las dos embarcaciones han sido atacadas e interceptadas, mientras que otros cuatro petroleros han tenido que dar la vuelta rápidamente y "regresar a sus posiciones anteriores", según ha recogido la televisión estatal iraní.

"Dos petroleros han cedido esta mañana a las provocaciones del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM)", ha indicado, antes de afirmar que los barcos "hicieron caso omiso a las advertencias" de Irán.

En este sentido, ha hecho hincapié en que las fuerzas de Irán "responderán a cualquier intento de las autoridades estadounidenses de dictar sus condiciones" sobre el estrecho de Ormuz.