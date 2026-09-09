Irán anuncia ataques contra un hangar de EEUU en Jordania y dos destructores de la Armada estadounidense

Archivo - Misil iraní es disparado desde un buque durante un ejercicio militar en un lugar no revelado en el sur de Irán - Iranian Army Office / Zuma Press / Europa Press

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha anunciado en la madrugada de este miércoles un ataque con misiles contra un hangar estadounidense en la base militar de Al Azraq, en Jordania, y contra dos barcos destructores estadounidenses a los que ha asegurado haber causado "daños considerables", justificando ambas operaciones como una respuesta a las "acciones agresivas" de Estados Unidos contra "petroleros y buques iraníes".

"La Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica ha sometido a la base estadounidense Al Azraq, en Jordania, a feroces ataques con misiles durante la operación de castigo al agresor, denominada 'Yahida Karrar'", ha anunciado el órgano militar en un comunicado.

En concreto, el ente castrense ha afirmado haber impactado con un "contundente ataque con misiles balísticos de combustible sólido y líquido" contra un "hangar de mantenimiento, preparación y despliegue de aviones de combate F-35, F-16 y F-15, así como el refugio de las aeronaves, causando graves daños al enemigo".

Poco después, la Guardia Revolucionaria ha anunciado un segundo ataque "con potentes misiles balísticos contra los destructores de combate DDG-119 y DDG-53", números seriales correspondientes a los buques de la Armada de Estados Unidos USS Delbert D. Black y USS John Paul Jones.

El órgano ha justificado estas operaciones como "respuesta a las acciones agresivas y al hostigamiento malintencionado contra petroleros y buques iraníes", en sintonía con la amenaza lanzada apenas unas horas antes por el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas iraníes, Alí Abdolahi, quien ha anunciado que "cualquier ataque contra petroleros iraníes provocará que las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán tomen como objetivo las bases estadounidenses en la región".

De hecho, las represalias iraníes han tenido lugar poco después de que el Ejército de Estados Unidos haya reivindicado la destrucción de cinco petroleros iraníes en represalia por ataques contra uno de sus buques, que, según Washington, habría logrado esquivarlos.

De este modo, los navíos portadores de crudo de la región parecen haber tornado blancos más frecuentes y patentes de ataques por parte de ambos ejércitos, pues, además de los bombardeos lanzados por Estados Unidos, la Guardia Revolucionaria Islámica ha instado en la tarde de este mismo lunes a las tripulaciones de los petroleros fondeados o atracados en puertos de Kuwait y Bahréin a abandonar "de inmediato" los buques porque "serán blanco de ataques".