Irán anuncia el "cierre" del estrecho de Ormuz a "todo tipo" de embarcaciones

Archivo - Imagen de archivo de la Armada de Irán - -/Iranian Army Office via ZUMA P / DPA - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, uno de los principales mandos del Ejército de Irán, ha anunciado este miércoles el "cierre" del estrecho de Ormuz "a todo tipo de embarcaciones", petroleros y buques mercantes inclusive, poco después de que el Ejército de Estados Unidos haya lanzado, por segunda noche consecutiva, una oleada de ataques contra distintos puntos de la República Islámica.

"Ante el inicio de los ataques del Ejército agresor de ese país --Estados Unidos-- contra algunas regiones del sur de la provincia de Hormozgan, a partir de este momento, debido a la inseguridad en la región, se declara el estrecho de Ormuz cerrado al tráfico de cualquier tipo de embarcación, incluidos los petroleros y los buques mercantes, y se verá afectado cualquier tipo de tráfico", ha anunciado el cuartel en un comunicado recogido por la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

A renglón seguido, el mismo mando del Ejército de Irán ha advertido que "cualquier barco" que "intente atravesar" el estratégico paso que conecta los golfos Pérsico y de Omán "será objeto de ataques".

Poco antes de lanzar este anuncio, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) informó de nuevos ataques "en legítima defensa" contra distintos objetivos en Irán, a modo de respuesta a los bombardeos perpetrados durante la madrugada por las fuerzas iraníes contra bases e intereses estadounidenses sitos en Bahréin, Jordania y Kuwait.