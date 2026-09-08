Irán anuncia el derribo de un dron en Bandar Abbas, en las costas del estrecho de Ormuz

Archivo - Varios vehículos durante unas maniobras de la Guardia Revolucionaria de Irán (archivo) - -/IRGC/dpa - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Irán ha anunciado este martes el derribo de un dron sobre los cielos de la ciudad de Bandar Abbas, situada en las costas del estrecho de Ormuz, en medio de las tensiones con Estados Unidos y tras los recientes intercambios de ataques.

Así, ha especificado que "un dron MQ-1 fue alcanzado por los sistemas de defensa antiaérea del Ejército", antes de agregar que el aparato "fue destruido en la zona defensiva sureste, sobre Bandar Abbas", según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Este tipo de aparatos son usados por el Ejército de Estados Unidos, que por ahora no se ha pronunciado sobre el supuesto derribo del dron en espacio aéreo iraní.