Irán anuncia el derribo de otro dron Predator del Ejército de EEUU en el estrecho de Ormuz

Archivo - Dron MQ-1 Predator del Ejército de Estados Unidos, en una fotografía de archivo - Tsgt. Effrain Lopez / Zuma Press / Europa Press

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado este lunes el derribo de otro dron estadounidense MQ-1 Predator sobre el estrecho de Ormuz, sin que el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) se haya pronunciado sobre las palabras de Teherán, en medio de las tensiones en la zona por el conflicto abierto en Oriente Próximo por la ofensiva estadounidense-israelí lanzada en febrero contra el país asiático.

Así, ha señalado que "otro dron 'MQ-1' del Ejército terrorista estadounidense ha sido interceptado y destruido por disparos del nuevo y avanzado sistema de defensa aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, bajo control de la red integrada de defensa aérea, en cielos sobre el estrecho de Ormuz".

La Guardia Revolucionaria ha destacado que Estados Unidos había dejado de usar "durante años" este dron para reemplazarlo con el 'MQ-9', si bien ha argumentado que "la destrucción de gran parte de los 'MQ-9' (durante el conflicto) ha forzado a Estados Unidos a usarlo de nuevo".

"Con la gracia de Dios, ambos están siendo cazados por el nuevo sistema defensivo de la Guardia Revolucionaria", ha zanjado, tras anunciar durante la semana pasada el derribo de al menos cinco de estos aparatos, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.