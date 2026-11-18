Archivo - Un dron Predator MQ-9 del Ejército de Estados Unidos (archivo) - Neil Ballecer / Zuma Press / Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Irán ha anunciado este miércoles la destrucción de otro dron Predator MQ-9 del Ejército estadounidense en los cielos sobre el estrecho de Ormuz, en el marco del conflicto desatado en Oriente Próximo a causa de la ofensiva lanzada a finales de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Así, ha señalado en un comunicado que el aparato "fue detectado en el este del estrecho de Ormuz y destruido gracias a la rápida intervención de sistemas de fabricación nacional (...) que operan bajo el control de la red integrada de defensa aérea", según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

El Ejército iraní ha publicado además un breve vídeo sobre la interceptación del aparato, sin que el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) se haya pronunciado por ahora sobre el suceso, en medio del aumento de las tensiones y los cruces de ataques de los últimos días.