Irán anuncia la ejecución de un condenado por pertenencia al grupo salafista Jaysh al Adl

MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades judiciales iraníes han anunciado la ejecución este domingo de un hombre condenado por pertenencia al grupo salafista Jaysh al Adl, una organización armada extremista suní especialmente activa en el sureste de Irán.
La agencia de noticias iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, identifica al ejecutado como Amer Ramesh, capturado durante una operación antiterrorista en Sistán-Baluchistán, y posteriormente acusado de "rebelión armada".
Las autoridades citaron específicamente su participación en varios bombardeos y emboscadas contra funcionarios militares como fundamento para su sentencia.
Jaish al-Adl fue fundado en 2012 por antiguos miembros de una organización extremista en la provincia, donde viven miembros de la minoría baluche --que profesa principalmente el islam suní--. El grupo ha reclamado la autoría de atentados, secuestros y ejecuciones, lo que ha tensado las relaciones entre Irán y Pakistán.
Irán ha reclamado en varias ocasiones a Pakistán --que hace frente igualmente a operaciones de grupos separatistas baluches en el oeste del país-- que incremente su cooperación para hacer frente a estas organizaciones, dado que los responsables de varios ataques han escapado posteriormente a través de la frontera común