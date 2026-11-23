Archivo - Un militar estadounidense a bordo del 'USS John Paul Jones' en el estrecho de Ormuz - CENTCOM - Archivo

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado este lunes que otros tres buques cisterna han sido alcanzados por la explosión de minas navales a su paso por rutas no autorizadas en el estrecho de Ormuz.

Una explosión ha ocurrido en la costa sur y otros dos al este del estrecho "mientras contaban con una amplia cobertura aérea y escolta por parte del Ejército estadounidense invasor".

Los tres buques están en llamas, según el comunicado de la Guardia Revolucionaria recogido por la agencia semioficial de noticias iraní Fars.

"La escolta aérea del Ejército estadounidense no pudo evitar estos incidentes", ha concluido la Guardia Revolucionaria, que ha prometido publicar imágenes de las explosiones y de los incendios en las próximas horas.

"Cualquier movimiento a través de rutas no autorizadas y el desacato a las advertencias emitidas se considerará una violación y cooperación con las fuerzas agresoras, y se actuará con firmeza de acuerdo con la normativa anunciada", concluye.