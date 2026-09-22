Irán anuncia que iniciará labores de "ingeniería inversa" en el submarino no tripulado capturado a EEUU

Archivo - Banderas de Irán en la capital, Teherán (archivo) - Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / Europa Press

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado este martes que va a iniciar labores de "ingeniería inversa" en el submarino no tripulado estadounidense capturado recientemente en aguas del estrecho de Ormuz, en el marco del conflicto abierto por la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

"La guerra ha demostrado que las tecnologías estadounidenses más avanzadas en la industria militar y de defensa han quedado bajo control de Irán", ha dicho el portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní, Hosein Mohebi, según ha recogido la cadena de televisión Press TV.

Así, ha recalcado que este es el caso de un avión de combate F-35 derribado en el marco del conflicto, que incluye diversas tecnologías que serán estudiadas por Teherán para su desarrollo de armamento y que fue derribado gracias a "sistemas de defensa antiaérea emergentes y avanzados de la Fuerza Aeroespacial".

"Esta tecnología existe también en el dron submarino que ha caído en manos de la Armada de la Guardia Revolucionaria, que iniciará su ingeniería inversa", ha explicado Mohebi, quien ha reseñado que Teherán cuenta con "una colección de aparatos de combate, apoyo de transporte y reconocimiento".

El sumergible, según Irán, cuenta con la tecnología "más avanzada en el ámbito de los sumergibles", fue entregado a la flota del Ejército estadounidense "en 2025", tiene unos 5,8 metros de eslora y pesa cerca de tres toneladas. Su diseño, de acuerdo con el fabricante de este modelo de submarino autónomo tipo Dive-LD, la empresa Anduril, está pensado para que de forma independiente pueda llevar a cabo misiones de larga duración en aguas profundas.