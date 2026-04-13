Irán y Arabia Saudí abordan las infructuosas negociaciones de paz en Pakistán entre Teherán y Washington

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, durante una reunión en El Cairo, Egipto, en septiembre de 2025 (archivo) - Stringer/dpa - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos de Irán y Arabia Saudí han abordado este lunes las infructuosas negociaciones mantenidas el sábado entre Teherán y Washington en Pakistán para intentar alcanzar un acuerdo de paz, tras las que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un bloqueo naval al estrecho de Ormuz.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha desvelado en un breve comunicado en redes sociales que ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo saudí, Faisal bin Farhan, para "intercambiar puntos de vista" sobre "los últimos acontecimientos en la región y las negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Islamabad", sin más detalles y sin que Riad se haya pronunciado al respecto.

La conversación es la segunda que mantienen Araqchi y Bin Farhan durante los últimos días, después de otra el 9 de abril para abordar la situación en Oriente Próximo, que fue la primera desde el estallido del conflicto a causa de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Las conversaciones tuvieron lugar en Islamabad días después de que Estados Unidos e Irán pactaran un alto el fuego de dos semanas --puesto en duda por los ataques de Israel contra Líbano-- y tenían como objetivo un acuerdo final para el fin de la ofensiva contra Irán, lanzada por sorpresa en medio de conversaciones entre Washington y Teherán para intentar lograr un nuevo acuerdo nuclear.