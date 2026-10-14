Irán asegura que un buque portacontenedores se hundió en el estrecho de Ormuz tras golpear una mina naval

Archivo - Imagen de archivo de la Armada de Irán. - -/Iranian Army Office via ZUMA P / DPA - Archivo

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado este miércoles que un portacontenedores se ha hundido en aguas al sur del estrecho de Ormuz tras impactar con una mina naval colocada en la zona, antes de afirmar que el incidente tuvo lugar cuando el buque "intentaba transitar por una ruta no autorizada".

"Un buque portacontenedores que intentaba pasar a través de una ruta no autorizada y peligrosa en el estrecho de Ormuz ha golpeado una mina naval, que ha estallado, sufriendo un incendio", ha dicho la Armada de la Guardia Revolucionaria a través de un comunicado recogido por la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Así, ha resaltado que "el buque, que portaba más de 2.500 contenedores, se ha hundido a primera hora del día en aguas al sur del estrecho de Ormuz" y ha pedido a los "barcos locales y pescadores" que tengan cuidado en la zona para "evitar colisiones con los contenedores que están flotando en el agua".

Por ahora no hay más detalles sobre la bandera del barco o la tripulación afectada por el suceso, que ha tenido lugar después de que la Armada de la Guardia Revolucionaria insistiera el martes en que Irán controla totalmente la zona y amenazara con hundir cualquier buque de guerra estadounidense que se aproxime al estrecho de Ormuz.

Las declaraciones fueron rechazadas por el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que publicó un mensaje en redes sociales en el que insistió en que "el comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria no cuenta con Armada". "Las fuerzas estadounidenses y los socios regionales controlan claramente el estrecho de Ormuz", reiteró.

En este sentido, el CENTCOM aseguró que durante la jornada del martes las fuerzas estadounidenses "ayudaron a los socios del Golfo a hacer transitar más de 19 millones de barriles de crudo a través del estrecho", afectado por restricciones a causa de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel por Irán y el posterior conflicto bélico, que ha afectado a gran parte de Oriente Próximo.