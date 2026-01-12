Irán asegura que el canal de comunicación con EEUU "está abierto" y que hay interacción "cuando es necesario"

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei (archivo) - Iranian Foreign Ministry/ZUMA Pr / DPA - Archivo

El Gobierno de Irán ha asegurado este lunes que los canales de comunicación con Estados Unidos "están abiertos" a pesar de las tensiones bilaterales y ante las amenazas vertidas por el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una posible intervención militar en el país centroasiático en relación con la represión de las protestas de las últimas semanas contra la crisis económica y el empeoramiento del nivel de vida.

"El canal de comunicación entre el ministro de Exteriores (Abbas Araqchi) y el representante especial de Trump (para Oriente Próximo, Steve Witkoff) está abierto", ha dicho el portavoz de la cartera de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei.

"Cuando es necesario, se intercambian mensajes a través del mismo", ha dicho Baqaei, quien ha insistido en que Irán "siempre se ha ceñido al principio de diplomacia y negociación", según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Poco antes, Araqchi había denunciado que las manifestaciones derivaron en violencia para dar una "excusa" a Estados Unidos para intervenir, antes de afirmar que los primeros días las movilizaciones fueron "totalmente pacíficas", lo que llevó a las autoridades a "iniciar un diálogo" para abordar las exigencias.

"Desde el 8 de enero hacemos frente a una fase totalmente nueva y diferente", aseguró, antes de afirmar que a partir de esta fecha "se registró la llegada de agentes y grupos terroristas a los lugares de las protestas". "Estaba totalmente claro que había planes para sacar a los manifestantes de su camino y generar caos social", apuntó, al tiempo que indicó que "el objetivo era aumentar la cifra de muertos en las protestas porque Trump dijo que intervendría si aumentaba la cifra de fallecidos".

Por otra parte, el portavoz ha destacado que el país atraviesa ahora una tercera fase, que arrancó el 10 de enero, y que ha derivado en que "la situación esté bajo control", después de que una organización no gubernamental HRANA, fundada en 2005 y con sede en Estados Unidos, cifrara en más de 500 los muertos durante las protestas.

La caída del nivel adquisitivo de millones de ciudadanos iraníes --con caídas históricas del valor de la moneda nacional, el rial--, está en el origen de las protestas, que se producen además en pleno aumento de las sanciones de Estados Unidos que, junto a Israel, ha vuelto a apuntar hacia su programa nuclear, con bombardeos incluidos como los del pasado junio, que mataron a más de 1.100 personas.