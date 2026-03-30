Irán atacará domicilios de líderes militares y políticos de Israel y EEUU en Oriente Próximo

Archivo - Soldados iraníes participan en un desfile durante la celebración anual del Día del Ejército frente al santuario del difunto fundador de la revolución islámica, el ayatolá Jomeini, en el sur de Teherán - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency - Archivo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Irán ha advertido este domingo a los líderes militares y a las figuras políticas de Estados Unidos e Israel en Oriente Próximo, afirmando que sus fuerzas atacarán sus lugares de residencia como respuesta a los ataques de los dos aliados contra "las residencias del pueblo iraní en diversas ciudades" en la ofensiva que ya ha dejado más de 2.000 muertos en el país regido por los ayatolás, según el último balance oficial.

"Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán atacarán las residencias de los comandantes y funcionarios políticos estadounidenses y sionistas en la región y los territorios ocupados", ha prometido el portavoz del mando Jatam al Anbiya --el mando de combate unificado de las Fuerzas Armadas iraníes--, Ebrahim Zolfaqari, en declaraciones recogidas por la agencia Fars.

En concreto, Zolfaqari ha definido la decisión como una "represalia" motivada por "las atrocidades y los actos terroristas de los enemigos estadounidenses-sionistas y los ataques contra las residencias del pueblo iraní en diversas ciudades.

Sus palabras han llegado al final del mismo día en el que el Ministerio de Sanidad iraní ha elevado a 2.076 el total de víctimas mortales de los bombardeos de Estados Unidos e Israel y hasta los 26.500 la cifra de heridos.

Sin embargo, desde el inicio de los bombardeos el 28 de febrero, la ONG Activistas de Derechos Humanos en Irán (HRA), ha contabilizado 1.551 muertes de civiles --incluidos 236 menores-- y 1.208 muertes de militares, así como 702 muertes sin clasificar, 3.461 en total.

Este mismo domingo la Media Luna Roja iraní ha informado de que los bombardeos han destruido o dañado más de 100.000 edificios civiles, casi 40.000 de ellos en Teherán. Además, han sido alcanzadas unas 600 escuelas y casi 300 centros de salud en las cuatro semanas de bombardeos.