Irán avisa a Arabia Saudí que su nuevo acuerdo con Turquía y Pakistán no va a garantizar su seguridad

Imagen de archivo del Parlamento iraní - Europa Press/Contacto/Icana

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El acuerdo que ha firmado este viernes Arabia Saudí con Turquía y Pakistán no va a garantizar en modo alguno la seguridad del reino árabe, ha avisado uno de los más destacados portavoces iraníes en política exterior, el diputado y portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Rezaei, quien ha recomendado en su lugar a Riad que se aleje de Estados Unidos y aborde una reforma política de calado.

"Los saudíes deben saber que un acuerdo en papel con Turquía y Pakistán no les traerá seguridad, del mismo modo que años de lactancia unilateral de los estadounidenses no les trajo seguridad", ha manifestado en sus redes sociales.

"Reformen sus políticas para que no tengan que depender de la seguridad de otros", ha avisado Rezaei sobre el acuerdo tripartito alcanzado en La Meca.

"El acuerdo tiene como objetivo fortalecer la disuasión colectiva contra cualquier acto de agresión y estipula que cualquier ataque armado contra cualquiera de los tres Estados se considerará un ataque contra todos ellos", reza el comunicado conjunto publicado por el Ministerio de Exteriores de Arabia Saudí.

El pacto --firmado por el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán; el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif-- refleja "el compromiso compartido" de "fortalecer" aún más la seguridad colectiva, así como de "promover la paz, la seguridad y la estabilidad en la región y más allá, en pos de un futuro seguro y próspero".