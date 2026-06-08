Irán cancela los vuelos programados en aeropuertos iraníes y mantiene el cierre de su espacio aéreo en el oeste del país

Archivo - Un avión de la aerolínea iraní Ata Airlines estacionado en el Aeropuerto Internacional de Mehrabad, en el oeste de Teherán - Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Archivo

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han cancelado todos los vuelos programados en los aeropuertos iraníes y mantendrán cerrado su espacio aéreo en el oeste del país tras la reciente escalada militar con Israel, una medida que permanecerá vigente hasta nuevo aviso.

La Compañía Iraní de Aeropuertos y Navegación Aérea (IAC) ha enviado un aviso al personal de aviación (NOTAM) en el que declara el cierre del espacio aéreo en el oeste del país y la cancelación de todos los vuelos de los aeropuertos en todo el país.

El Aeropuerto Internacional de Mashhad permitirá únicamente despegar a vuelos con fieles a bordo procedentes del 'haj', la peregrinación anual a La Meca. Previamente, la aviación civil iraní había impuesto una zona de exclusión aérea sobre el oeste del país en el marco de los ataques del Ejército israelí.

Irán e Israel han intercambiado ataques después del bombardeo israelí ejecutado contra la capital de Líbano, Beirut, este domingo, episodio que ha desencadenado la mayor escalada del conflicto desde el alto el fuego del pasado abril.