Irán carga contra las "delirantes previsiones" de EEUU sobre la guerra económica: "También fracasaréis"

Archivo - Partidarios del Gobierno se concentran en la calle Shahid Keshvardoost, en el centro de Teherán, Irán. - Iranian Supreme Leader'S Office / Zuma Press / Eur

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del Consejo Supremo de Seguridad de Irán, Mohsen Rezai, ha cargado este martes contra las "delirantes previsiones" de Estados Unidos respecto a la campaña de presión económica contra Teherán, que Washington encuadró en una nueva fase de "guerra económica" en el contexto del conflicto.

En un mensaje en redes sociales ha señalado al secretario del Tesoro, Scott Bessent, al que ha afeado sus "delirantes previsiones" que "nunca tuvieron credibilidad alguna".

"Su última propaganda tendrá una vida útil igualmente corta. Perdisteis la guerra militar. También fracasaréis en la guerra económica", ha afirmado el jefe del máximo órgano de seguridad de Irán.

En este sentido, en pleno 'impasse' en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, Rezai ha incidido en que el estrecho de Ormuz "no será abierto por amenazas o presiones", recalcando que Irán "no cederá".

Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria, pasó a ocupar este estratégico cargo que sirve de enlace principal entre el Ejército, el Gobierno y el estamento clerical que dirige el país, el pasado agosto después de que su predecesor Mohamed Baqer Zolghadr fuera reasignado como asesor de político del líder supremo, Mojtaba Jamenei.