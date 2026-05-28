Irán condena el asesinato en Gaza por parte de Israel de los dos últimos líderes del brazo armado de Hamás

Funeral en la Franja de Gaza por la muerte del líder del brazo militar de Hamás y sus familiares en un bombardeo de Israel contra un edificio en la ciudad de Gaza (archivo) - Europa Press/Contacto/Belal Osama APA Images

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha condenado este jueves el asesinato por parte de Israel del nuevo líder del brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), las Brigadas Ezeldín al Qasam, y su predecesor en el cargo, en sendos bombardeos perpetrados durante las últimas dos semanas en la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025.

Así, ha expresado sus condolencias por el "martirio" de Mohamad Odé, junto a cuatro de sus familiares --su esposa y sus tres hijos-- en un bombardeo perpetrado el martes, y el de Ezeldín Hadad, muerto en un ataque previo, antes de resaltar que estos bombardeos "revelan la naturaleza maligna y depredadora del maligno, ejecutor y terrorista régimen sionista".

"La lista de crímenes durante las cerca de ocho décadas de régimen sionista falso y usurpador muestran esta verdad a todo el mundo: Oriente Próximo no tendrá paz a menos que este régimen infanticida y maligno sea borrado de la faz de la tierra", ha dicho, antes de resaltar que "los llamados planes de paz" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "no son más que asesinatos y terror".

En este sentido, ha manifestado que "el martirio de estos orgullosos comandantes (del brazo armado de Hamás) no solo no debilitarán a la resistencia, sino que esta continuará su yihad hasta la liberación de Palestina y Jerusalén", tal y como ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Hamás confirmó el miércoles la muerte de Odé en un bombardeo ejecutado el martes contra la ciudad de Gaza, menos de dos semanas de ser nombrado para el cargo en sustitución de Hadad. Horas antes, Israel anunció que Odé fue "eliminado" en el bombardeo, en el que "fueron atacados varios edificios en el corazón de la ciudad de Gaza que le servían de refugio".

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha señalado en un mensaje en redes sociales que Odé "se reunirá con sus cómplices en la profundidad del infierno" y ha destacado que es el cuarto líder del brazo militar de Hamás asesinado desde el 7 de octubre de 2023. Previamente, Israel mató a Yahya Sinwar --en octubre de 2024--, Mohamed Sinwar --en mayo de 2025-- y a Hadad.