Irán condena las "especulaciones infundadas y maliciosas" sobre su implicación en incidente en base de Fairford

Archivo - Preparativos, incluida la carga de municiones para bombas, en los bombarderos B-1 Lancer de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF) en la base de la RAF en Fairford. - Simon Chapman / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Embajada de Irán en Reino Unido ha rechazado este lunes las "especulaciones infundadas y maliciosas" sobre su posible implicación en el incidente registrado en las inmediaciones de la base militar de Fairford, que cuenta con presencia del Ejército de Estados Unidos, afirmando que solo buscan promover la "iranofobia" en el país.

La Embajada "rechaza categóricamente y condena enérgicamente las recientes especulaciones infundadas y maliciosas publicadas por algunas personas y medios de comunicación británicos", afirmando que "intentan vincular" a Irán con la detención de cinco sospechosos en las inmediaciones de la base aérea británica.

"La difusión de tales especulaciones fabricadas, particularmente tras los actos criminales de agresión cometidos por Estados Unidos y el régimen israelí contra el pueblo iraní, no servirá para otro propósito que alimentar la propaganda iranófoba en el Reino Unido", ha asegurado la legación diplomática de Irán en Londres.

De esta forma, señala que la República Islámica de Irán se reserva el derecho de adoptar "las medidas legales pertinentes para salvaguardar los derechos e intereses del país y de su pueblo en respuesta a narrativas mediáticas engañosas y perjudiciales".