Irán confirma "contactos" con países, entre ellos Rusia, China y Francia, que quieren "detener la guerra"

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El viceministro de Exteriores de Irán Kazem Qaribabadi ha confirmado este martes "contactos" con varios países, entre ellos Rusia, China y Francia, antes de resaltar que "algunos de ellos quieren hacer algo para detener la guerra", desatada por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

"China, Rusia, Francia e incluso algunos países de la región están en contacto con nosotros, además de otros países, musulmanes y no musulmanes", ha dicho. "Algunos quieren hacer algo para detener esta guerra y establecer un alto el fuego", ha manifestado, según ha informado la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Así, ha reiterado que Irán tiene derecho a la "defensa propia" ante los ataques de Estados Unidos e Israel y ha recalcado que la ofensiva fue lanzada después de otro acuerdo de alto el fuego alcanzado a raíz de los ataques desatados en junio de 2025 por estos mismos países contra territorio iraní.

"Ahora mismo no hay otra prioridad en la República Islámica de Irán que seguir defendiendo el país de forma decisiva y seria", ha sostenido Qaribabadi, que ha recalcado que Estados Unidos e Israel "deben pagar un precio". "El precio son las decisivas medidas defensivas que estamos llevando a cabo. Detener la guerra está en manos de la República Islámica de Irán", ha zanjado.

Apenas unas horas antes, la Guardia Revolucionaria iraní recalcó que será Teherán "el que determine cuándo termina la guerra", después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara el lunes que la ofensiva militar junto a Israel contra el país asiático "está prácticamente terminada".

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.