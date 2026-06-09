Irán confirma la muerte de dos miembros de una defensa antiaérea por los últimos ataques de Israel

Archivo - Disparo de un misil durante unas maniobras militares de Irán en octubre de 2023 (archivo) - -/Iranian Army Office via ZUMA P / DPA - Archivo

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han confirmado este martes la muerte de dos miembros de una unidad de defensa aérea a causa de los ataques ejecutados el lunes por Israel contra el país, en medio de un primer cruce de bombardeos desde la firma del alto el fuego en abril.

Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión pública iraní, IRIB, los ataques mataron a dos hombres identificados como Bahman Hoseini y Alireza Abiri, quienes "llevaban a cabo una misión para defender los cielos del país durante la agresión del régimen sionista".

Así, ha resaltado que ambos "fueron atacados por el enemigo sionista-estadounidense" y ha manifestado que ambos serán enterrados este mismo martes en Shahid Beheshti, en la capital, Teherán. Por ahora no ha trascendido el cargo que ocupaban.

Los enfrentamientos estallaron después de que Irán lanzara misiles contra el norte de Israel en respuesta a un bombardeo israelí contra la capital de Líbano, Beirut, a pesar de los acuerdos de alto el fuego y las negociaciones para detener este tipo de ataques contra la ciudad.

Los ataques iraníes provocaron igualmente una respuesta israelí, desatando un intercambio de enfrentamientos por primera vez desde el alto el fuego de abril, si bien las partes pactaron el mismo lunes detener estos ataques tras una exigencia en este sentido por parte de Estados Unidos.

Las Fuerzas Armadas iraníes anunciaron que suspenderían sus ataques pero advirtieron de una respuesta en caso de que Israel continuara con sus bombardeos contra Líbano, en medio de las conversaciones entre Teherán y Washington para lograr un acuerdo de paz que cierre el conflicto en Oriente Próximo.