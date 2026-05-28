Irán confirma el paso de 26 buques a través de un "corredor seguro" en el estrecho de Ormuz

Archivo - Imagen de archivo de la Armada de Irán. - -/Iranian Army Office via ZUMA P / DPA - Archivo

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha afirmado este jueves que un total de 26 buques han pasado durante el último día a través de un "corredor seguro" en el estrecho de Ormuz y ha recalcado que todos ellos "obtuvieron permiso" y "se coordinaron" con las fuerzas del país asiático.

La Armada de la Guardia Revolucionaria ha indicado que "el control inteligente del estrecho de Ormuz se lleva a cabo con total autoridad" por parte de Teherán y ha señalado que "obtener permiso y coordinación para transitar" en la zona "es un asunto definitivo".

"Cruzar por otras rutas es considerado una alteración y recibirá una respuesta adecuada", ha advertido, antes de criticar a varios buques que intentaron hacerlo tras "apagar sus sistemas de navegación" y asegurar que dos fueron detenidos y forzados a dar marcha atrás, sin más detalles al respecto.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "el control y gestión del estrecho de Ormuz es llevado a cabo únicamente por la Armada de la Guardia Revolucionaria" y ha reiterado que "cualquier alteración recibirá una respuesta decisiva", según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

El organismo creado por Irán para gestionar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, la denominada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés) publicó la semana pasada un mapa con los límites de su "jurisdicción" en la zona, uno de los principales puntos de estrangulamiento del comercio internacional, en el marco de las acciones iraníes en respuesta a la citada ofensiva, lanzada por sorpresa el 28 de febrero.