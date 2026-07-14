Irán confirma la repatriación de 55 pescadores detenidos en Emiratos

Archivo - Manifestación progubernamental en Irán. - Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press Wire/ DPA - Archivo

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han confirmado este martes la repatriación de parte de los 55 pescadores detenidos en Emiratos Árabes Unidos desde los meses de abril y marzo, en medio de las tensiones en la región del Golfo, habiendo regresado ya 24 de ellos en dos vuelos los últimos días.

"Gracias al seguimiento continuo del Ministerio de Exteriores de la República Islámica de Irán, a través de su Departamento Consular, así como de la Embajada y el Consulado General de Irán en Abu Dabi y Dubái, se ha puesto en marcha el proceso de regreso de estos 55 pescadores iraníes", ha indicado la Embajada iraní en Emiratos tras indicar que, en total, 24 de ellos ya han regresado a Irán.

En concreto, regresaron al país en dos vuelos el viernes 9 de julio y el lunes 12 de julio, "tras obtener la documentación necesaria y la expedición de un documento de viaje por parte de la sección consular de la Embajada".

Según las autoridades iraníes, los marineros fueron detenidos por la Guardia Costera de Emiratos Árabes Unidos en marzo y abril "debido a las condiciones particulares de la región y a interrupciones en los sistemas de seguimiento", en el marco de la guerra de Irán.

"Permanecieron más de dos meses en el centro de detención de Sweihan y en las prisiones de Ras al Jaima y Sarja", ha informado la representación diplomática en Abu Dabi tras recalcar las "gestiones diarias" para lograr su "liberación y retorno".