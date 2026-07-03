Irán conmemora el derribo en 1988 del vuelo 655, un "crimen imperdonable" de EEUU

Restos del vuelo 655 de Irán, derribado el 3 de julio de 1988 sobre el estrecho de Ormuz - IRNA / DOMINIO PÚBLICO

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno iraní ha dedicado un momento durante el comienzo del gran funeral por el ayatolá Jamenei a recordar a las víctimas del vuelo 655 en el 38º aniversario de su derribo por el impacto de dos misiles disparado por un buque de guerra de Estados Unidos que mató a los 290 ocupantes del avión, entre ellos 66 niños.

Estados Unidos ha reconocido que el 'USS Vincennes' abrió fuego contra el aparato, que identificó erróneamente como un avión de combate F-14 Tomcat, pero ha justificado históricamente su acción bajo el argumento de que se trataba de una maniobra de combate legítima bajo la tensión de la guerra entre Irán e Irak. Su capitán William Rogers, acabó recibiendo la distinción Legión al Mérito por su comandancia durante la guerra.

Para el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, el derribo del avión fue "uno de los crímenes más atroces cometidos por Estados Unidos contra la nación iraní" y ha denunciado "la negra ironía" que aconteció cuando "el comandante de ese buque recibió, por parte del gobierno de Estados Unidos, una medalla al mérito por cometer este crimen".

Se da la circunstancia de que el avión sobrevolaba el estrecho de Ormuz en el momento de su derribo; una zona estratégica que ahora mismo ocupa un lugar de privilegio en el escenario internacional, como epicentro de la guerra que comenzó el pasado 28 de febrero entre Irán, Estados Unidos e Israel. El lugar lleva desde hace meses bajo el control de las autoridades iraníes, que han estrangulado el comercio internacional de petróleo y haciendo de él un símbolo de su poder regional.

"Honramos la memoria de los mártires del avión de pasajeros iraní y nunca olvidaremos el crimen imperdonable del régimen estadounidense de entonces", ha añadido finalmente Baqaei, en un mensaje publicado en redes sociales.