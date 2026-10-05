Irán convoca al embajador de Noruega para protestar por la "inacción" de Oslo ante el uso de Starlink

Archivo - Banderas de Irán en la plaza Azadi de la capital, Teherán (archivo) - Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / Europa Press

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha convocado al embajador de Noruega, Paul Bjornstad, para protestar por la "inacción" de Oslo en torno al uso no autorizado de Starlink en el país y ha reiterado sus denuncias sobre la utilización de estos sistemas de Internet por satélite para actividades de "espionaje" y "subversión".

El Ministerio de Exteriores iraní ha recalcado que Noruega no está cumpliendo con sus obligaciones como "país responsable del registro de la red Starlink ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU)" y ha agregado que se ha pedido a Oslo que actúe para "evitar el uso no autorizado" de estos sistemas en el país asiático.

Así, ha lamentado que Noruega no haya adoptado medidas a pesar de las peticiones en este sentido y ha reclamado que "actúe para dar respuesta a las peticiones de Irán sobre medidas efectivas y urgentes para detener las actividades del sistema Starlink, que violan la soberanía y la seguridad nacional de Irán", según ha recogido la agencia de noticias Tasnim.

Las autoridades iraníes han denunciado en numerosas ocasiones el uso de estos sistemas para actividades contra la seguridad nacional y las fuerzas de seguridad han anunciado en varias ocasiones la incautación de estos sistemas, que vinculan a operaciones de "sabotaje" y "terrorismo" en el marco de las últimas protestas y la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país.