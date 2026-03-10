Irán critica "el doble rasero" de la UE por sus críticas a los ataques de Hezbolá contra Israel

La Alta Representante de la Unión Europea (UE) para Política Exterior y Seguridad Común, Kaja Kallas, durante una rueda de prensa (archivo) - Europa Press/Contacto/Beata Zawrzel

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha criticado este martes el "doble rasero" de la Unión Europea (UE) por las críticas de la Alta Representante del bloque para Política Exterior y Seguridad Común, Kaja Kallas, al partido-milicia chií libanés Hezbolá por sus ataques contra Israel, lanzados en respuesta al asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei en la ofensiva desatada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Esto es hipocresía y doble rasero del más alto nivel", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, quien ha afirmado que "cuando Israel estaba cometiendo un genocidio en Gaza, masacrando a miles de personas en Líbano, atacando múltiples países y violando en repetidas ocasiones los alto el fuego en Gaza y Líbano, la UE eligió la indiferencia, mientras que algunos de sus miembros siguieron enviando armas a la potencia ocupante".

"Ahora que Líbano resiste, de pronto recuerdan el 'Derecho Internacional'", ha manifestado a través de un mensaje en redes sociales, en el que ha trasladado a Kallas que "no puede hablar en nombre de naciones europeas cuyos pueblos están condenando en voz alta los crímenes de Israel".

Así, Baqaei ha respondido al comunicado publicado el lunes por Kallas, en el que defendió "el derecho a la legítima defensa" de Israel tras los ataques de Israel, antes de advertir de que la respuesta "con mano dura" de Israel a estos ataques podría provocar desplazamientos masivos en el país y desestabilizar "aún más" la situación en Oriente Próximo.

"Israel tiene derecho a la legítima defensa de conformidad con el Derecho Internacional. Todos los aliados que se unan a la guerra se convierten en objetivos legítimos. Hezbolá debe desarmarse y cesar todas sus acciones contra Israel", señaló Kallas, que destacó que "Israel debe cesar sus operaciones en Líbano".

Las autoridades libanesas han elevado a cerca de 400 los muertos a causa de la oleada de bombardeos lanzada por Israel, que ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino --a lo que se suman nuevo despliegues terrestres durante los últimos días--, algo también criticado por Beirut y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.