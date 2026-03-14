Irán declara su derecho "legítimo" a atacar objetivos en Emiratos Árabes Unidos tras el ataque a Jark

Archivo - Un portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes (archivo) - FUERZAS ARMADAS IRANÍES - Archivo

MADRID 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades iraníes han advertido este sábado de que tienen derecho "legítimo" a atacar objetivos en Emiratos Árabes Unidos en represalia por los ataques estadounidense procedentes del territorio de este país.

"La Guardia Revolucionaria considera que tiene derecho legítimo a defender su soberanía nacional y su territorio atacando el origen de los misiles estadounidenses enemigos en los puertos, muelles y escondites de los soldados estadounidenses escondidos en algunas ciudades de Emiratos Árabes Unidos", ha informado el Mando del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes en un comunicado.

Así advierte a los líderes de Emiratos de que Irán "sabe de su derecho legítimo a defender su soberanía nacional y su territorio". Por ello instan a evacuar Banadir, y los "los escondites" estadounidenses "para que la población no sufra daño".

El organismo iraní explica que estos ataques son en respuesta a los ataques y "destrucción" causadas por misiles sobre la isla iraní de Abu Musa desde las bases militares estadounidenses en la cuenca de Banadir y en Eskiles.

Por su parte, fuentes citadas por la agencia Bloomberg han informado de que la carga de crudo y productos refinados en Fuyairá, en el estrecho de Ormuz, ha sido interrumpida como medida preventiva mientras se evalúan los daños tras un ataque de un dron y un incendio ocurrido en la mañana de este sábado.

El dron fue interceptado, pero los pedazos han provocado daños y un incendio, según han informado las autoridades emiratíes, aunque no hay noticia de daños personales ni datos concretos sobre la localización de los impactos. Estos ataques se producen tras los bombardeos estadounidenses sobre la isla de Jark, un emplazamiento clave para la exportación de petróleo iraní.