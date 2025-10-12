Irán declina la invitación a participar en la cumbre de Sharm el Sheij sobre Gaza

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Irán no asistirá pese a ser uno de los países invitados a la cumbre prevista para este lunes en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij para la firma del acuerdo de alto el fuego que permitirá la liberación de los rehenes israelíes retenidos en la Franja de Gaza a cambio de presos palestinos.

La decisión ha sido tomada tras una reunión del Consejo de Ministros presidida por el presidente iraní, Masud Pezeshkian, y con presencia del ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, quien ha informado de la invitación formal egipcia, informa la agencia de noticias oficial iraní, IRNA.

Así, finalmente Teherán no tendrá representación en la cita, al igual que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que ha explicado que no estarán en Sharm el Sheij a través de las declaraciones de su portavoz Husam Badran.

Las autoridades egipcias anunciaron el sábado que más de una veintena de países están invitados a asistir a la cumbre del lunes en Sharm el Sheij. La cita estará copresidida por el presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, y el presidente estadounidense, Donald Trump.