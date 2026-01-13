Irán defiende el corte de Internet durante las protestas: "Nos vimos amenazados por operaciones terroristas"

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, durante una reunión en El Cairo, Egipto, en septiembre de 2025 (archivo) - Stringer/dpa - Archivo

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha defendido este martes el corte de Internet durante las fuertes protestas que tienen lugar en el país desde hace semanas y ha asegurado que la medida fue introducida después de que el país "se viera amenazado por operaciones terroristas ordenadas desde el extranjero".

"Los servicios de seguridad fueron capaces, en cuestión de días, de arrestar a gran parte de estos elementos y obtener confesiones al respecto, que apuntan a que han estado recibiendo dinero a cambio de actos específicos de sabotaje", ha afirmado durante una entrevista con la cadena de televisión qatarí Al Yazira.

En este sentido, ha aclarado que el objetivo de las muertes registradas durante las manifestaciones es "justificar una intervención estadounidense" en el país, unas palabras que llegan después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con lanzar un ataque contra Irán para "hacerle pagar un alto precio por reprimir las protestas".

En relación con el asunto nuclear, el ministro iraní ha reiterado su compromiso a "hacer un uso pacífico de la energía nuclear" y ha vuelto a rechazar la idea de que el país posee armas nucleares. Además, ha indicado que Irán "no dejará de enriquecer uranio", si bien está dispuesto a "abordar cualquier preocupación en lot tocante a la confianza con terceros países a cambio de la retirada de sanciones".

Por otra parte, ha insistido en sopesar la vía militar en caso de que Estados Unidos ponga en marcha una agresión, un asunto para el que ha dicho estar "preparado". "Irán no quiere una guerra, pero está totalmente preparado para una guerra", ha apostillado Araqchi.