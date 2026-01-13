Jamenei habla de "día histórico" tras las "grandes manifestaciones" en Irán en apoyo al Gobierno en plenas protestas

Archivo - El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei (archivo) - -/Iranian Supreme Leader's Offic / DPA - Archivo

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha hablado de "día histórico" tras las "grandes manifestaciones" en apoyo al Gobierno en plena oleada de protestas por la crisis económica y el empeoramiento del nivel de vida, antes de subrayar que estas movilizaciones a favor de las autoridades "quebraron totalmente los complots de los enemigos extranjeros".

Así, ha destacado en un mensaje a "la gran nación iraní" que las movilizaciones del lunes, "marcadas por una gran determinación", han supuesto un portazo a estas acciones de los "enemigos", que contaban con el apoyo de "mercenarios internos", en medio de las denuncias de Teherán sobre el papel de "terroristas" en ataques y disturbios durante los últimos días.

"La gran nación iraní ha subrayado su determinación e identidad frente a sus enemigos. Esto fue una advertencia a los políticos estadounidenses para que cesen sus acciones engañosas y dejen de confiar en sus traidores secuaces", ha dicho, antes de destacar que "la nación iraní es fuerte, poderosa y consciente, y sabe que el enemigo siempre está presente".

Las palabras de Jamenei llegan tras las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible intervención militar en Irán si continúa la represión de las movilizaciones, mientras que Teherán ha advertido de que podría responder en caso de que Washington lance un ataque contra el país.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, aseguró el lunes que Teherán "no quiere guerra, pero está totalmente preparado para una" y apostó por unas "negociaciones justas" con Estados Unidos para abordar las discrepancias existentes. Además, denunció que las manifestaciones derivaron en violencia para dar una "excusa" a Estados Unidos para intervenir.

Araqchi hizo hincapié además en que "la situación esté bajo control" de las autoridades y las fuerzas de seguridad, si bien la organización no gubernamental HRANA, fundada en 2005 y con sede en Estados Unidos, ha cifrado ya en más de 600 los muertos durante las protestas.