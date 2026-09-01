Irán denuncia la muerte de cuatro personas tras un ataque durante una boda en el sur del país

Archivo - Fotografía tomada el 20 de abril que muestra una bandera de Irán colgada de un edificio dañado por los ataques de Estados Unidos e Israel en Teherán, Irán - Shadati / Xinhua News / Europa Press / ContactoPho

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han denunciado este martes que cuatro personas, incluido un menor, han muerto y más de 50 han resultado heridas durante la celebración de una boda tras un ataque aéreo estadounidense registrado en la localidad de Kuhestak, en el condado de Sirik, en la provincia de Hormozgan (sur).

El vicegobernador de asuntos políticos, de seguridad y sociales de Hormozgan, Ahmad Nafisi, ha confirmado el balance y ha asegurado que "se darán a conocer más detalles sobre el incidente y el estado de los heridos una vez finalizadas las investigaciones", según ha recogido la agencia de noticias IRNA.

Las autoridades han enviado un total de quince ambulancias al lugar de los hechos, donde se han movilizado también equipos de rescate para la retirada de escombros. "Algunos de los heridos han recibido tratamiento tras ser atendidos por los servicios médicos y otros han sido trasladados al Hospital Minab para recibir atención más especializada", ha explicado.

Nafisi ha admitido que es posible que aumente el número de muertos tras las operaciones de búsqueda y rescate sobre el terreno en el contexto de los ataques estadounidenses sobre la ciudad de Bandar Abbas, la localidad de Sirik, así como Jask y Queshm.