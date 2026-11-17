Archivo - Imagen de archivo de protestas en Irán contra los ataques de Estados Unidos - Iranian Supreme Leader'S Office / Zuma Press / Eur

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades iraníes han denunciado este martes nuevos ataques de Estados Unidos contra la isla de Qeshm, en el golfo Pérsico, sin dejar víctimas mortales ni daños materiales de consideración.

El gobernador adjunto de la provincia de Hormozgán, Ahmad Nafisi, ha explicado que el nuevo bombardeo no ha tenido una particular incidencia pero lo cierto es que no es la primera vez que el Ejército estadounidense ataca esta posición y el bombardeo ha ocurrido en medio de un repunte de los ataques iraníes contra las posiciones militares de Estados Unidos en la región.

"El ataque enemigo no causó daños a la infraestructura y los servicios vitales de la isla", según ha informado el gobernador adjunto en comentarios recogidos por la agencia semioficial Mehr. "La situación en la isla de Qeshm está bajo control y todos los organismos de ayuda, servicios y ejecutivos están en estado de máxima alerta", ha añadido.

Qeshm se encuentra frente a la costa sur de Irán, cerca del estrecho de Ormuz, el punto de tránsito crítico para el petróleo y el gas que ha sido durante mucho tiempo el punto focal del conflicto. Estados Unidos lanzó ataques limitados contra la isla a principios de este mes, que argumentó como medidas defensivas concebidas para ayudar a los buques cisterna y otros buques de energía a cruzar el estrecho de manera segura.