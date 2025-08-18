Irán deporta a 1,2 millones de refugiados afganos en solo seis meses

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han informado este lunes de que 1,2 millones de afganos han sido deportados durante los últimos seis meses, mientras que está previsto que otros 800.000 sean expulsados de cara a los próximos meses, antes del mes de marzo.

Así lo ha explicado el ministro del Interior del país, Eskandar Momeni, que ha indicado que esto situaría en unos 2 millones el total de afganos deportados de cara al año que viene --de un total de 6 millones que residen actualmente en el país--.

Estas expulsiones están teniendo lugar en el marco de la política migratoria contra aquellos extranjeros que carezcan de permisos de residencia válidos, según ha señalado Momeni, que ha asegurado que no se trata de un asunto motivado por cuestiones de "xenofobia", tal y como ha recogido la agencia de noticias IRNA.

A finales de julio, el ministro de Exteriores de los talibán afganos, Amir Jan Muttaqi, pidió a su homólogo iraní, Abbas Araqchi, un trato digno para los miles de afganos que Irán expulsa del país. Así, denunció que muchas de las expulsiones se producen sin coordinación alguna y alertó de "maltratos" contra la población expulsada.

La OIM estima que unos 250.000 afganos fueron deportados solo en junio pero la comisión talibán ha disparado esta cifra hasta los 600.000, acelerada por los 12 días de conflicto entre Irán e Israel.