Irán detiene a 17 personas en el noroeste del país acusadas de pasar información a EEUU e Israel

Un hombra ondea la bandera de Irán en una manifestación en favor del régimen - Europa Press/Contacto/Iranian Supreme Leader'S Off

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades iraníes han anunciado este lunes la detención de una veintena de personas en la provincia de Azerbaiyán Occidental, en el noroeste del país, acusadas de espiar para Estados Unidos e Israel, en particular de compartir la ubicación de las fuerzas de seguridad de la provincia con estos dos países.

El Ministerio de Inteligencia ha arrestado a 17 personas, descritas como "mercenarios enemigos" en la citada región alegando que "enviaban información sobre algunas de las instalaciones de defensa del país en la provincia de Azerbaiyán Occidental a un oficial de inteligencia radicado en Estados Unidos".

Asimismo, estos "traidores" compartían "la ubicación de las fuerzas militares y policiales de la provincia al servicio de espionaje del régimen sionista" así como a medios de comunicación que ha denominado como "la Red Terrorista Internacional".

Por otra parte, ha indicado en un comunicado difundido por la agencia de noticias Mehr que algunos de los detenidos pertenecían a "grupos terroristas separatistas" o bien integraban Estado Islámico. "Fueron identificados y arrestados antes de que pudieran actuar contra la población de la provincia de Azerbaiyán Occidental", ha destacado la cartera, que ha solicitado a los ciudadanos que denuncien los "casos sospechosos lo antes posible".

Durante las últimas semanas, el Ministerio de Inteligencia iraní ha infomrado de operaciones de Contrainteligencia con más de un centenar de detenidos que Teherán vincula a Estados Unidos e Israel en medio de la ofensiva lanzada el pasado 28 de febrero. La semana pasada, 41 personas fueron arrestadas en la provincia de Fars, en el suroeste de Irán, bajo estas acusaciones.