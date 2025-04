Irán dice que las conversaciones indirectas con EEUU suponen "una nueva oportunidad para la diplomacia"

Araqchi recalca que en los contactos en Omán con la delegación estadounidense "únicamente" se abordará el programa nuclear de Teherán

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha recalcado que las conversaciones indirectas con Estados Unidos en Omán, que tendrán lugar este sábado, suponen "una nueva oportunidad para la diplomacia", antes de resaltar que en las mismas "únicamente" se abordará el programa nuclear de Teherán.

Así, ha afirmado que estos contactos "serán una prueba para medir la seriedad de Estados Unidos, que tiene un largo historial de falta de compromiso y unilateralismo", antes de incidir en que Irán busca "disipar todas las dudas" en torno a su programa nuclear.

"El asunto nuclear, en el sentido de aclaraciones y dar garantías sobre su naturaleza pacífica a cambio de una retirada de las opresivas sanciones, es el único asunto que será discutido", ha subrayado, según un comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores iraní.

Araqchi, quien se encuentra en Argelia realizando una visita oficial, ha agregado que el Gobierno iraní "duda de las intenciones de Estados Unidos y no está seguro de si tiene la voluntad de participar en una negociación justa y seria".

"Si su demanda es que Irán no busque armas nucleares, es algo que puede ser examinado, pero si tienen otros objetivos en mente, podrían no lograrlos", ha dicho, antes de reiterar que "las afirmaciones de que Irán busca hacerse con armas nucleares son infundadas".

De esta forma, ha incidido en que "las negociaciones deben tener lugar desde una posición de igualdad, justicia y dignidad, no bajo 'máxima presión' --en referencia a la batería de sanciones estadounidenses contra el país-- o amenazas militares", tal y como ha recogido la cadena de televisión iraní Press TV.

"Mientras continúen la 'máxima presión' y las amenazas no existirán unas condiciones justas para una negociación y no participaremos en conversaciones directas", ha manifestado, si bien ha aseverado que "el camino de la diplomacia no está cerrado", motivo por el que Teherán participará en estas conversaciones indirectas.

Por otra parte, ha argüido que la postura de Irán a favor de la diplomacia no debe ser confundida con debilidad y ha reiterado que "la República Islámica de Irán no busca una guerra, pero sabe bien cómo defenderse si fuera necesario". "Los estadounidenses saben bién hasta dónde puede extenderse el poder defensivo iraní", ha zanjado.

El propio Araqchi sostuvo el martes que "puede lograrse un acuerdo" con Estados Unidos sobre el acuerdo nuclear iraní si Washington muestra "voluntad" para lograrlo en los contactos indirectos en Omán, que ejercerá como mediador. "Si la otra parte tiene la voluntad necesaria y suficiente, puede lograrse un acuerdo", sostuvo, antes de apuntar que "la pelota está tejado de Estados Unidos".

El presidente estadounidense, Donald Trump, que ha llegado a amenazar con el uso de la fuerza militar si no hay un acuerdo por la vía diplomática, afirmó el lunes que su Administración está "manteniendo conversaciones directas con Irán", un extremo desmentido horas antes por las autoridades iraníes. "Creo que todo el mundo estará de acuerdo en que sería preferible llegar a un acuerdo", dijo, antes de resaltar que la alternativa "es algo en lo que no querría estar implicado".

Trump retiró de forma unilateral en 2018 a Estados Unidos del histórico acuerdo nuclear firmado tres años antes e impuso una batería de sanciones contra Teherán que llevaron al país a reducir sus compromisos con el pacto hasta la vuelta de Washington al cumplimiento de sus cláusulas. Desde su regreso a la Casa Blanca, el magnate republicano ha vuelto a activar una amplia batería de sanciones, algo criticado por el Gobierno iraní.