Irán dice que Omán "es el principal candidato" para una mediación si hay conversaciones indirectas con EEUU

Teherán niega que los contactos hayan arrancado y argumenta que su propuesta de diplomacia indirecta es "generosa"

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha afirmado este lunes que Omán es "el principal candidato" para ejercer labores de mediación en unas posibles conversaciones indirectas con Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní, después de que Teherán haya rechazado la posibilidad de contactos directos con el presidente estadounidense, Donald Trump.

"El historial de participación de otras partes a la hora de hacer avanzar negociaciones indirectas es claro", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, quien ha manifestado que "si este proceso coge forma, Omán será el principal candidato para esta tarea".

Asimismo, ha tildado de "falso" que estos contactos indirectos ya hayan arrancado y ha negado igualmente la posibilidad de formar un comité para estas negociaciones, según ha informado la agencia iraní de noticias Tasnim. "El Ministerio de Exteriores (de Irán) está a cargo de hacer avanzar cualquier tipo de negociación", ha subrayado.

Baqaei ha sostenido además que "la propuesta de Irán para unas conversaciones indirectas fue generosa e inteligente, considerando el historial sobre el asunto y los procesos sobre las negociaciones nucleares durante la última década". "Estamos centrados en lo que hemos propuesto", ha señalado, al tiempo que ha afirmado que Teherán está a la espera de la respuesta de Washington.

Sin embargo, ha hecho hincapié en que "realmente no hay ninguna complejidad en el programa nuclear iraní", dado que "las preocupaciones de la otra parte giran en torno a confirmar la naturaleza pacífica del programa". "Es algo de lo que estamos totalmente seguros", ha dicho, en línea con las reiteradas negativas de Irán sobre que busque armamento nuclear.

Por otra parte, ha afirmado que las autoridades iraníes están en contacto con el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, de cara a un viaje en el futuro al país y ha adelantado que el mismo cuenta con "aprobación inicial", si bien por ahora no se ha fijado una fecha.

"Estas interacciones van en línea con la cooperación normal entre Irán y la agencia, que incluye trabajar para resolver varios problemas con las salvaguardas", ha explicado Baqaei, quien ha expresado el deseo de Teherán de que "la agencia cumpla con sus responsabilidades ante las amenazas contra las instalaciones nucleares iraníes". "La agencia debe condenar estas amenazas", ha zanjado.

Las palabras de Baqaei llegan apenas unos días después de que el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, recalcara que Teherán "no busca un conflicto con ningún país", si bien afirmó que "no dudará en defenderse", en medio del repunte de las tensiones después de que Trump amenazara con lanzar bombardeos contra el país si no hay un nuevo acuerdo sobre su programa nuclear.

El presidente estadounidense amenazó con "bombardeos" y "más aranceles" a Irán si no accede a firmar un acuerdo con Estados Unidos que garantice que no desarrollará armas nucleares. "Si no hay acuerdo, habrá bombardeos. Habrá bombardeos como no han visto jamás", dijo, poco después de que Pezeshkian afirmara que Teherán está abierto a contactos indirectos con Washington.

Trump retiró de forma unilateral en 2018 a Estados Unidos del histórico acuerdo nuclear firmado tres años antes e impuso una batería de sanciones contra Teherán que llevaron al país a reducir sus compromisos con el pacto hasta la vuelta de Washington al cumplimiento de sus cláusulas. Desde su regreso a la Casa Blanca, el magnate republicano ha vuelto a activar una amplia batería de sanciones, algo criticado por el Gobierno iraní.