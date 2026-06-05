Irán efectúa disparos de advertencia contra dos destructores de EEUU en aguas de Omán en medio de la frágil tregua

Embarcaciones varadas en aguas del estrecho de Ormuz - Wen Xinnian / Xinhua News / Europa Press / Contact

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han anunciado este viernes que sus fuerzas navales han efectuado disparos de advertencia contra dos destructores estadounidenses que navegaban por aguas cercanas a las costas de Omán, obligándolos a retirarse de la zona y dirigirse hacia el océano Índico, en medio de la frágil tregua en vigor con Estados Unidos.

La oficina de Relaciones Públicas del Ejército iraní ha explicado este viernes que el operativo ha sido llevado a cabo en respuesta al "acoso marítimo" por parte de embarcaciones estadounidenses y la "incautación de buques mercantes y petroleros iraníes".

En concreto, las fuerzas navales iraníes han realizado disparos de advertencia utilizando misiles Qadir y drones Shahed contra los destructores DDG-103 y DDG-87, según ha indicado en un comunicado la oficina, recogido por la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Tras ello, ambas embarcaciones abandonaron el mar de Omán y se dirigieron hacia el océano Índico. Dicho operativo, junto con otras acciones similares en los últimos días, también ha obligado a otros buques estadounidenses a abandonar la zona, incluidos destructores que operaban como parte del grupo de ataque del portaaviones 'USS George H.W. Bush' y el buque de asalto anfibio Tripoli.

"Pese al aumento de la distancia entre los buques enemigos y del alcance de los misiles utilizados, si fuera necesario, se utilizarán misiles de mayor alcance", ha indicado, instando a Washington a "detener" estos actos de "piratería" y "actividades hostiles".

En paralelo, el Mando del Indo-Pacífico de Estados Unidos ha informado este viernes de que las fuerzas estadounidenses "han llevado a cabo una interdicción marítima y un abordaje" de un buque "sin nacionalidad" sancionado por Washington, al que han identificado como 'Mt Davina', y que navegaba por el océano Índico.

"Las aguas internacionales no pueden ser utilizadas como escudo por actores sancionados. El Departamento de Guerra (Departamento de Defensa de EEUU) continuará negando a los actores ilícitos y sus buques la libertad de maniobrar en el ámbito marítimo", ha precisado.

La tensión en el paso de Ormuz sigue latente pese a la tregua indefinida en vigor. A pesar de que el Gobierno estadounidense confirmó el pasado jueves un principio de acuerdo con Irán para extender la tregua durante dos meses más y garantizar el paso por la zona, Washington sigue imponiendo sanciones contra buques y entidades por sus vínculos con el comercio de petróleo iraní en un intento por mantener la presión sobre Teherán.