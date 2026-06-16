Irán ejecuta a dos personas condenadas por participar en disturbios en las últimas protestas antigubernamentales

Archivo - Un miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán frente a un edificio de la Policía en Teherán bombardeado durante la ofensiva lanzada el 28 de febrero de 2026 por Estados Unidos e Israel (archivo) - Europa Press/Contacto/Sobhan Farajvan - Archivo

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han ejecutado este martes a dos personas condenadas por su papel en disturbios violentos registrados en el marco de las protestas antigubernamentales desatadas a finales de diciembre de 2025, que se saldaron con la muerte de cientos de personas y denuncias de Teherán sobre una presunta infiltración de "terroristas" apoyados por Estados Unidos e Israel.

Los ejecutados, identificados como Yavad Zamani y Abolfazl Saedi, han sido ejecutados en la provincia de Semnan (norte) tras ser condenados por cargos de "corrupción en la tierra", "guerra contra Dios" y "destrucción intencionada de propiedades públicas y privadas" en el marco de las movilizaciones, desatadas por la profunda crisis económica en el país asiático.

Las autoridades han indicado que estas dos personas "abusaron de las demandas y las protestas de algunos segmentos sociales" para "actuar en línea con los objetivos estadounidenses y sionistas", antes de resaltar que "cometieron numerosos crímenes", entre ellos la destrucción de propiedades y la "alteración de la seguridad y el orden público".

Los documentos judiciales reflejan, según IRIB, que los dos ajusticiados intentaron causar daños materiales en varias oficinas bancarias y provocaron disturbios frente a la oficina del gobernador de Semnan, además de participar en el incendio de coches policiales y "otros actos criminales" sin especificar.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, denunció el lunes que al menos 40 personas han sido ejecutadas en Irán en lo que va de año, "incluidos 18 manifestantes', antes de acusar a Teherán de "intensificar su brutal represión" tras las manifestaciones y la posterior ofensiva de Estados Unidos e Irán contra el país.

Las autoridades iraníes han confirmado más de 3.100 muertos en las protestas --entre ellos 600 "terroristas" y más de 2.400 civiles y agentes de las fuerzas de seguridad-- y han responsabilizado a fuerzas externas de avivar la violencia en las manifestaciones con el fin de justificar una posible intervención de Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció el 5 de abril que su Gobierno envió armas a manifestantes durante las protestas con la esperanza de fomentar un levantamiento contra las autoridades, lo que llevó a Teherán a subrayar que estas palabras suponen un espaldarazo a la versión oficial sobre la implicación de personas armadas en las movilizaciones.