Irán eleva a 180 la cifra de estudiantes muertas en el bombardeo a la escuela de Minab (sur)

Rescatistas y residentes locales intentan rescatar a los heridos de entre los escombros en una escuela primaria femenina atacada en Minab, provincia de Hormozgan, sur de Irán - Europa Press/Contacto/Mehr News Agency

El Ministerio de Salud culpa a Israel del ataque y afirma que su Ejército bombardeó la escuela hasta "en tres ocasiones"

La UNESCO denuncia "una grave violación" del Derecho Internacional Humanitario

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Salud de Irán ha elevado este domingo a cerca de 180 la cifra de víctimas mortales en la escuela femenina de Minab, en la provincia de Hormozgán, en el sur del país, tras el bombardeo que sufrió el centro educativo este sábado.

"Ayer, en el sur de Irán cerca de 180 niñas pequeñas perdieron la vida en un solo ataque con misiles", ha afirmado en redes sociales el portavoz de la cartera, Hossein Kermanpour, en alusión al bombardeo sobre la escuela primaria Sahayare Tayiba.

La cifra supone un aumento sobre el balance señalado horas antes por su par en el Ministerio de Educación, Ali Farhadi, quien ha cifrado en 153 el número de estudiantes muertas por el "ataque inhumano y antihumano" que también dejó "heridas a otras 95 estudiantes" en el mismo centro educativo y cuya responsabilidad ha atribuido a Israel en una entrevista con la agencia iraní IRNA, si bien el Ejército de Israel ha negado cualquier rol en el mismo.

"Ayer, el régimen sionista, en un acto bárbaro e inhumano, atacó esta escuela primaria de niñas con 264 estudiantes en tres ocasiones", ha denunciado Farhadi, que también se ha referido a otro "brutal" ataque israelí contra una escuela en Abek, en la septentrional provincia de Qazvin, que ha provocado la muerte de uno de sus estudiantes.

La cartera también ha apuntado a Israel como culpable del bombardeo de esta escuela de niñas, horas después de que el portavoz militar israelí Nadav Shoshani haya negado que el Ejército tenga "conocimiento de ningún ataque israelí o estadounidense en ese lugar hasta el momento", pese a que estaban "en condiciones de hacerlo", ha alegado, presumiendo de estar "eliminando a gente que se encuentra a más de 1.500 kilómetros de distancia".

LA UNESCO DENUNCIA "UNA GRAVE VIOLACIÓN" DEL DERECHO INTERNACIONAL

Mientras tanto, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha denunciado este mismo domingo "el asesinato de alumnas en un lugar dedicado al aprendizaje", citando el ataque contra la escuela de Minab en cuestión y argumentando que "constituye una grave violación de la protección que el Derecho Internacional Humanitario otorga a las escuelas".

Así lo ha transmitido la organización en un comunicado difundido a través de sus redes sociales en el que se ha mostrado "profundamente alarmada por el impacto que la actual escalada militar en Oriente Próximo tiene sobre las instituciones educativas, los estudiantes y el personal docente".

En este sentido, ha subrayado que los ataques contra instituciones educativas "ponen en peligro a estudiantes y docentes y socavan el derecho a la educación" y ha recordado "la obligación de todas las partes de proteger a las escuelas, al alumnado y al personal educativo".

Si bien Irán es miembro de la UNESCO, Israel la abandonó en 2018 alegando un supuesto sesgo antiisraelí, uno de los argumentos esgrimidos también por la Administración de Donald Trump para retirar a Estados Unidos de la organización, como hiciera durante su primer mandato.