Irán entra en la polémica electoral de Trump culpando a Israel de pervertir la política de EEUU

Archivo - Protestas contra el senador estadounidense Adam Schiff por recibir fondos de la AIPAC en Washington - Europa Press/Contacto/Jake Lee Green - Archivo

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, se ha pronunciado sobre las nuevas acusaciones vertidas este pasado jueves por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la presunta injerencia extranjera durante las elecciones de 2020, y lo ha hecho con un mensaje dirigido a Israel, al que ha acusado de ser el verdadero manipulador de la política interna del país norteamericano.

Ayer por la noche, Trump señaló a China y aliados como culpables de manipulación electoral en su derrota de hace seis años ante Joe Biden, unas acusaciones que lleva lanzando desde entonces y que tanto Pekín como Moscú han vuelto a repudiar como un "invento", según el Gobierno chino, y como una nueva acusación al aire sin pruebas que la respalden, de acuerdo con el Kremlin.

Araqchi, por contra, ha pedido a los estadounidenses que si hay un país que está pervirtiendo la política de Estados Unidos es Israel. "Los estadounidenses están siendo advertidos sobre una injerencia extranjera. ¿Qué decir de la extensa campaña israelí para engañar al Gobierno estadounidense y obligarlo a participar en una guerra innecesaria?", ha lamentado el ministro de Exteriores en referencia al conflicto en Irán.

El jefe de la diplomacia iraní ha señalado también a Israel como culpable de aplastar cualquier asomo de crítica a través de una campaña de propaganda financiada "con el dinero de los contribuyentes estadounidenses" antes de avisar de que el desgaste tiene un límite. "Todo se les va a desmoronar", ha advertido.

Araqchi ha acompañado su mensaje en redes sociales con una noticia publicada esta semana por la revista estadounidense 'Time' y que apunta al exasesor de campaña de Trump Brad Parscale como director de una campaña de propaganda israelí. El propio Parscale reconoció al magacín que la operación tenía como objetivo evitar que los jóvenes conservadores se alejaran de Israel.