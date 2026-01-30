Irán-. Erdogan se ofrece a Irán como mediador ante las tensiones con EEUU

Archivo - El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, durante una rueda de prensa en la capital de Hungría, Budapest. - Marton Monus/dpa - Archivo

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha mantenido este viernes una llamada con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, en la que se ha ofrecido para mediar con Estados Unidos ante las crecientes tensiones entre ambos países y las repetidas amenazas del presidente, Donald Trump, de lanzar un ataque.

El contacto por teléfono ha servido para tratar tanto las relaciones bilaterales como "la escalada de tensión militar en la región", ha informado la Presidencia turca.

En este sentido, Erdogan ha destacado que Ankara "está dispuesta a asumir un papel mediador entre Irán y Estados Unidos" en medio de la creciente tensión entre Washington y Teherán, más con el despliegue de una flota naval estadounidense en el golfo Pérsico en medio de las amenazas de atacar Irán.

Así, Turquía se ha mostrado abierta intervenir en la crisis, "con el fin de reducir la tensión y resolver los problemas", ha añadido el mensaje.

Precisamente este viernes, el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, viaja a Turquía para reunirse con su homólogo turco, Hakan Fidan, en una visita en la que también se verá con Erdogan.

La cita se produce en plenas tensiones regionales por las amenazas de Estados Unidos de atacar a la República Islámica. Tanto los países vecinos, como la Unión Europea, China y Rusia están alertando de las consecuencias que traería un nuevo conflicto a gran escala en la zona de Oriente Próximo, llamando a priorizar la vía diplomática para rebajar la tensión.