Irán espera iniciar "en menos de una semana" su plan para reabrir el estrecho de Ormuz

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi - Синицын Михаил / Zuma Press / Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, espera que, "en menos de una semana", comience su plan de siete días para la reapertura del estrecho de Ormuz, bloqueado desde hace meses en el contexto de la guerra desatada con la ofensiva sorpresa de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

"Mientras nuestras valientes Fuerzas Armadas están plenamente preparadas para defender la patria, Irán sigue dando una oportunidad a la diplomacia para que tenga éxito", ha asegurado en un escueto mensaje en sus redes sociales.

En este sentido, Araqchi ha señalado que las autoridades iraníes mantienen el "contacto estrecho y constante con los intermediarios para estudiar propuestas que puedan garantizar la puesta en marcha de nuestro 'Plan de siete días' en menos de una semana". Estados Unidos, cabe recordar, no ha aceptado por ahora la propuesta.

Irán ha declarado cerrado el estrecho de Ormuz, paso estratégico del petróleo desde el golfo Pérsico a países de todo el mundo, y ha advertido de que solo es seguro cruzarlo a través de las rutas autorizadas por sus Fuerzas Armadas. Estados Unidos, por su parte, asegura que no hay bloqueo del Ormuz porque controla este estrecho militarmente, una presencia que se limita a la parte exterior del paso.