Irán espera la respuesta de EEUU a su "plan de siete puntos" para reabrir el estrecho de Ormuz

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi. - Icana News Agency / Zuma Press / Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha afirmado este martes, al término de su visita a Nueva York con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas, que Teherán aguarda la respuesta oficial de Washington a su "plan de siete puntos" para la reapertura del estrecho de Ormuz, que fue trasladado a la parte estadounidense a través del mediador qatarí.

El ministro ha precisado en declaraciones a la prensa, recogidas por el ministerio de Exteriores de Irán, que uno de los representantes de Qatar se ha reunido con la delegación iraní este mismo martes y que espera que la respuesta definitiva de Estados Unidos llegue antes del miércoles a través de ese mismo canal.

El mandatario ha detallado que el plan presentado por Teherán recoge las condiciones fijadas por el líder supremo para la reapertura del estrecho, y ha subrayado que dichas condiciones "son completamente justas y razonables". "Si los estadounidenses afirman que buscan un acuerdo o una solución pacífica, nosotros presentamos esa solución", ha señalado.

El ministro ha aprovechado su comparecencia para desmentir las informaciones publicadas en las últimas horas por diversos medios de comunicación que atribuían a Irán un cambio en su posición negociadora. "No ha habido cambio alguno en la posición de Irán. Nuestras condiciones para la apertura del estrecho son claras. En este momento no existe ninguna discusión sobre flexibilidad alguna", ha afirmado.

En otro orden de asuntos, el ministro ha hecho balance de una agenda que ha calificado de "muy intensa", con numerosas reuniones bilaterales y multilaterales, encuentros con responsables de la ONU y otros organismos internacionales, comparecencias ante medios de comunicación y reuniones con centros de análisis político.

En ese contexto, ha defendido que la República Islámica goza de un amplio respaldo internacional y rechazó la imagen de aislamiento que, a su juicio, tratan de proyectar Estados Unidos e Israel. "Contrariamente a lo que el régimen estadounidense y el sionista intentan mostrar, Irán no está aislado en absoluto; al contrario, es muy respetado", ha afirmado, añadiendo que en múltiples reuniones los interlocutores expresaron su admiración por "la resistencia de Irán frente al aparente mayor ejército del mundo".