Archivo - Una batería de lanzamiento Patriot M903 del Ejército de Estados Unidos. - Capt Russell Shirley-Jones/U.S / Zuma Press / Euro

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Irán ha defendido que los recientes ataques ejecutados por sus Fuerzas Armadas contra dos bases militares utilizadas por Estados Unidos en la región se enmarcan en su derecho a la "legítima defensa" frente a los bombardeos estadounidenses contra la costa sur iraní, al tiempo que ha reprochado a los países vecinos que permitan el uso de su territorio para lanzar operaciones contra Teherán.

En un comunicado, la diplomacia iraní ha condenado "las acciones agresivas del ejército terrorista estadounidense contra puntos de nuestro país situados en la costa sur durante los últimos días" --en referencia a los ataques denunciados sobre la isla de Qeshm, junto al estrecho de Ormuz-- y ha confirmado que, en respuesta, las tropas iraníes han atacado "sistemas de defensa Patriot y plataformas de lanzamiento de drones y misiles" en dos instalaciones que servían de "centro de mando y apoyo" a Washington.

Teherán ha sostenido que la responsabilidad jurídica e internacional de esta escalada recae exclusivamente sobre Estados Unidos por violar la prohibición del uso de la fuerza recogida en la Carta de Naciones Unidas, y ha advertido a los gobiernos de la zona de que permitir el despliegue ofensivo norteamericano desde sus fronteras contravendría el principio de buena vecindad.

"El hecho de que los países de la región no hayan impedido que Estados Unidos utilice su territorio e instalaciones para preparar y llevar a cabo actos de agresión contra Irán (...) constituye un acto de agresión y autoriza y da pleno derecho a Irán a adoptar medidas defensivas contra ellos", ha subrayado el Ministerio de Exteriores, invocando el artículo 3 de la Resolución 3314 de la Asamblea General de la ONU.

No obstante, el Gobierno iraní ha asegurado que hasta la fecha ha actuado "con la máxima moderación" y que sus operaciones se han limitado estrictamente a "bases y activos militares estadounidenses en esos países", instando a las naciones del Golfo --como Bahréin o Kuwait, escenarios en las últimas horas de interceptaciones de drones y críticas del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG)-- a "dejar de quejarse de la legítima defensa de Irán" y a impedir que Washington utilice sus instalaciones.

Por último, la cartera diplomática ha reclamado al Consejo de Seguridad y al secretario general de la ONU que abandonen "el silencio y la inacción" ante las vulneraciones del Derecho Internacional por parte de un miembro permanente, y ha advertido de que cualquier nueva acción hostil contra su soberanía o integridad territorial recibirá "una respuesta decisiva y lamentable" por parte de las Fuerzas Armadas iraníes.