Irán lanza una operación "preventiva" contra "separatistas" que supuestamente buscaban "una invasión" desde Irak

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha asegurado este jueves haber lanzado una operación "preventiva" contra "grupos separatistas" que supuestamente se preparaban para "invadir" territorio iraní desde Irak, tras varios días de ataques contra grupos kurdos en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí.

El Ministerio de Inteligencia iraní ha afirmado que "grupos terroristas separatistas planeaban entrar a través de las fronteras occidentales con apoyo del enemigo estadounidense-sionista, explotando las condiciones de guerra, para llevar a cabo ataques terroristas con fines separatistas en zonas urbanas y fronterizas".

"Una ofensiva preventiva entre el Ministerio de Inteligencia y la Guardia Revolucionaria ha provocado la destrucción de una porción significativa de las posiciones e instalaciones de estos mercenarios, que han sufrido grandes bajas", ha dicho, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Así, ha resaltado que las fuerzas iraníes "supervisarán los movimientos en las zonas fronterizas para desarticular los planes enemigos del enemigo estadounidense-sionista y sus mercenarios para invadir el territorio del país", antes de pedir a los "valientes compatriotas kurdos" que "permanezcan vigilantes ante los movimientos de elementos sospechosos de grupos terroristas separatistas".

Durante la jornada del miércoles murió al menos un miembro de un partido opositor kurdo en un ataque con drones ejecutado por Irán contra una base del Partido para la Libertad del Kurdistán (PAK) en el Kurdistán iraquí.

