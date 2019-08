Irán niega que haya hecho "compromiso" alguno a Gibraltar a cambio de la liberación del petrolero

Publicado 16/08/2019 11:00:22 CET

EL Gobierno iraní ha negado que haya planteado algún "compromiso" a Gibraltar a cambio de la liberación del petrolero 'Grace 1', a pesar de que el ministro principal gibraltareño, Fabian Picardo, ha asegurado que hay garantías de que el barco no navegará hacia Siria con el crudo, equivalente a 2,1 millones de barriles de crudo.

Gibraltar interceptó el barco el 4 de julio tras sospechar que se dirigía con petróleo a Siria, lo que supondría una violación del embargo impuesto por la Unión Europea. Según Picardo, que el jueves autorizó la liberación del 'Grace 1', hay garantías escritas de que no navegará hacia territorio sirio.

"Irán no ha hecho ningún compromiso a cambio de la liberación del carguero 'Grace 1'. Como hemos dicho anteriormente, (...) Siria no era su destino y nos ceñimos a esto", ha afirmado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Abbas Musavi. Además, "no sería asunto de nadie que fuese a Siria", ha apostillado, según la agencia Tasnim.

Un dirigente de la Organización Portuaria y Marítima de Irán, Jalil Eslami, ha asegurado que el carguero 'Grace 1' emprenderá su ruta por el Mediterráneo tras un cambio de bandera, para quedar completamente bajo soberanía iraní. Además, pasará a llamarse 'Adrian Darya', según la televisión estatal.

"Los 25 miembros de la tripulación iniciarán su viaje tras prepararse, lo que incluye también el repostaje", ha explicado Eslami.