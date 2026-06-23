Irán y Omán pactan un grupo de trabajo conjunto para abordar la administración de la navegación en el estrecho de Ormuz

Archivo - Imagen por satélite tomada por la NASA del estrecho de Ormuz - -/The Visible Earth/NASA/dpa - Archivo

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán y Omán han pactado este martes crear un grupo de trabajo conjunto para lograr un acuerdo sobre al "futura administración de la navegación" a través del estrecho de Ormuz, incluidas "discusiones" con Estados costeros del golfo Pérsico y "otras partes relevantes", antes de insistir en sus "derechos soberanos" sobre este estratégico paso.

Mascate y Teherán han publicado un comunicado conjunto tras una visita a Omán por parte del ministro de Exteriores y el presidente del Parlamento de Irán, Abbas Araqchi y Mohamad Baqer Qalibaf, respectivamente, precisamente para abordar este tema, un viaje en el que han mantenido conversaciones con el sultán de Omán, Haizam bin Tarik, y el jefe de la diplomacia omaní, Badr al Busaidi.

"Irán y Omán, como Estados costeros del estrecho de Ormuz, reafirman su compromiso con el paso seguro a través del estrecho, en línea con el Derecho Internacional aplicable, al tiempo que enfatizan su soberanía y derechos soberanos sobre sus aguas territoriales en el estrecho de Ormuz", han especificado, antes de agregar que han tratado el tema "en línea con las cláusulas" del memorando de entendimiento firmado la semana pasada entre Teherán y Washington.

Así, han subrayado que ambos países "acordaron mantener el diálogo sobre este tema mediante un grupo de trabajo conjunto entre los dos Ministerios de Exteriores, con el fin de alcanzar un acuerdo sobre la futura gestión de la navegación en el estrecho de Ormuz, los servicios que se prestarán al respecto y los costos asociados, de conformidad con las normas internacionales".

En este sentido, han incidido en que ambos se han mostrado dispuestos a "dialogar con los países costeros de la región y con cualquier otra parte interesada", al tiempo que han reseñado que "todos los acuerdos relacionados con el estrecho de Ormuz deben respetar plenamente la soberanía y los derechos soberanos de los dos Estados costeros del estrecho".

"Omán e Irán reafirman su compromiso con mantener el estrecho de Ormuz como una vía marítima segura y abierta para la navegación internacional", han dicho, al tiempo que han destacado "la importancia de la cooperación continua para promover la seguridad marítima, la libertad de navegación y la estabilidad regional".

Por último, Omán ha reiterado su apoyo al memorando de entendimiento firmado entre Irán y Washington y ha recalcado "la importancia de un diálogo sostenido y una coordinación en apoyo a su aplicación exitosa", según el citado comunicado, publicado por la cartera de Exteriores omaní a través de redes sociales.

El acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán la pasada semana contempla que Irán mantendrá un diálogo con Omán "para definir la futura administración y los servicios marítimos en el estrecho de Ormuz, en consulta con los demás Estados ribereños del golfo Pérsico", incidiendo en los derechos soberanos de los Estados costeros de Ormuz, una cláusula que Estados Unidos en ningún caso interpreta como un aval al control de Irán sobre la zona y, por contra, sostiene que el paso debe ser libre de peajes.

El estrecho de Ormuz se ha convertido durante los últimos meses en uno de los principales focos del conflicto desatado en Oriente Próximo a causa de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero contra Irán, que respondió limitando el tráfico en la zona, lo que fue replicado por Washington con un bloqueo a los puertos iraníes en el estrecho y un cierre perimetral de la zona.

Durante los últimos meses, las autoridades iraníes han insistido en que el estrecho debe quedar gestionado por Teherán y Mascate, países costeros, y han apostado por sacar adelante un nuevo mecanismo, en medio de llamamientos internacionales por parte de Washington y otros países en favor de que la situación vuelva a ser la que existía antes del conflicto.