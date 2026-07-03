Irán pide aplicar el preacuerdo con EEUU y avisa que buscará la rendición de cuentas por los crímenes de guerra

Archivo - El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf. - Europa Press/Contacto/Icana - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán ha exigido este viernes aplicar el preacuerdo alcanzado con Estados Unidos para poner fin a las hostilidades en Oriente Próximo, al tiempo que ha avisado de que buscará la rendición de cuentas por los crímenes de guerra cometidos contra la República Islámica.

"La República Islámica de Irán subraya la plena aplicación de todas las cláusulas del acuerdo. Irán respalda las 14 cláusulas del acuerdo alcanzado y subraya la importancia de la plena aplicación de todas ellas", ha indicado el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, tras reunirse con el presidente de Turkmenistán, Gurbanguly Berdimuhamedow, de visita en el país para participar en el funeral del líder supremo Alí Jamenei, fallecido en los bombardeos estadounidenses el pasado 28 de febrero.

En este sentido, Qalibaf ha advertido de que Teherán responderá a posibles incumplimientos del acuerdo. "Si la otra parte actúa de otra manera, la República Islámica de Irán se enfrentará a ellos con firmeza", ha reiterado, en declaraciones recogidas por la agencia ISNA.

En otra reunión, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha trasladado a la delegación de China, Namibia y Afganistán desplazada hasta el país centroasiático para participar en las exequias del histórico líder de Irán que el país "perseguirá" en foros internacionales los crímenes de guerra cometidos contra Irán.

"Atacar centros civiles y asesinar a personas inocentes es un claro ejemplo de comportamiento contrario a las normas internacionales aceptadas", ha indicado.

En este sentido, Pezeshkian ha indicado que Teherán reclamará rendición de cuentas y para ello "utilizará todos sus recursos legales y diplomáticos". "Se espera que ningún país permita que su territorio, instalaciones o capacidades se pongan a disposición de agresores para actuar contra la nación y la soberanía de la República Islámica de Irán", ha concluido.

Los restos del antiguo líder supremo de Irán han sido trasladado este viernes a la mezquita Gran Mosalla de Teherán, de cara al inicio de las ceremonias en su honor, que arrancarán durante la jornada y se extenderán hasta el 9 de julio. El ataúd que porta los restos de Jamenei, pintado con la bandera de Irán, ha sido trasladado por varias personas al interior de la mezquita.

Líder del país desde la muerte del fundador de la República Islámica, Ruholá Jomeini en 1989, Jamenei fue asesinado junto a varios miembros de su familia al inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel, tras lo que fue reemplazado por su hijo Mojtaba Jamenei, quien resultó herido en este mismo bombardeo, sin que desde entonces haya aparecido en público.